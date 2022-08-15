Ливерпуль тяжело входит в сезон. В первом туре матч с Фулхэмом удалось свести к ничьей, хотя до перерыва команда выглядела очень неубедительно. У мерсисайдцев полный лазарет (Жота, Конате, Джонс, Окслейд-Чемберлен), куда загремел еще и Тьяго. Юргену Клоппу пришлось что-то придумывать на Кристал Пэлас, но таких экспериментов никто не ожидал. В полузащите вышли Эллиот и Милнер, а в центре обороны – Филлипс.

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Фантастический Трент – мотор и руль Ливерпуля

Потери не отразились на качестве игры в дебюте поединка. Ливерпуль тотально доминировал. Владение достигало 80%, статистика ударов четко передавала картину встречи (12:1) к середине тайма. Хозяева динамично двигали мяч и создавали момент за моментом. Креативным центром был Александер-Арнольд. Он обострял буквально из любой точки, вырезая гениальные подачи.

Первый тайм еще не завершился, а Трент уже собрал 5 передач под удар. Подводили партнеры. Нуньес промахнулся мимо пустого угла ворот, замыкая прострел ТАА, Эллиот затянул с ударом, получив пас в отличной позиции, еще раз Нуньес сел в лужу, затем два момента упустил неточными ударами Салах.

Эффективный Кристал Пэлас

Ливерпуль слишком легкомысленно относился к своим шансам и поплатился за это. На 32-й минуте Кристал Пэлас построил первую настоящую атаку. И сразу забил. Эзе зацепился за дальний вынос голкипера и бросил в прорыв Заху, а Уилфрид спокойно попал в дальний угол. Ливерпуль сник и позволил гостям организовать еще несколько контрвыпадов.

75-миллионный провал Клоппа

Со временем Ливерпуль пришел в себя и продолжил нагнетать, но пришлось уйти на перерыв с нулем забитых, потому что Нуньес снова оконфузился. В третий раз? В четвертый? Мы сбились со счета. Уругваец с превосходной позиции попал в штангу, перекидывая голкипера. Ничего такого, если бы эти промахи не превратились в систему.

В начале второго тайма Салах создал Нуньесу еще один шанс, однако тот коряво пробил в голкипера. К тому же проблема была не только в завершении – форвард проиграл все пять верховых дуэлей. Андерсен его полностью закрыл. Клопп ошибся, выпустив уругвайца в старте. Позитив от первого матча (гол+ассист) выбит из памяти.

У Дарвина сдали нервы и после очередной провокации 75-миллионный новичок зарядил головой в лицо Андерсену. Тут-то он попал. Арбитр, конечно же, показал Нуньесу красную карточку и оставил Ливерпуль в меньшинстве.

They do say Nunez needs a few chances before he hits the target. pic.twitter.com/i5rt7Czk2q — Ric Turner (@bluemoon_mcfc) August 15, 2022

Вторая потеря за два тура

Лучше без такого помощника, чем с ним. Сразу после удаления Нуньеса хозяева сравняли счет. Луис в фирменном стиле сместился с фланга в центр и пальнул в дальний угол. Ливерпуль продолжал давить, но подойти к воротам Гуайты было тяжело. Кристал Пэлас грамотно оборонялся, пользуясь численным большинством.

Об атаке гости почему-то почти не думали, однако потом проснулись и едва победу не вырвали. Заха на дальней штанге замыкал подачу и попал в каркас ворот. А дальше "орлы" снова забыли об опции атаковать и сели в оборону. Ливерпуль усилил давление на максимум и мог дожать победу – Салах и Карвальо не попали в ворота.

В итоге ничья. Ливерпуль второй раз за два стартовых тура теряет очки. Манчестер Сити, остающийся главным конкурентом "красных" в борьбе за титул, уже оторвался на 4 пункта.

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