Новим клубом 23-річного гравця збірної Португалії став Вулверхемптон. Нуньєш підписав контракт на 5 років з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє прес-служба "вовків".

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Вулверхемптон зазначив, що цей трансфер став рекордним для клубу, але не назвав суму. За інформацією Фабріціо Романо, лісабонський Спортінг отримає за свого футболіста 45 мільйонів євро. Сума може зрости ще на 5 млн завдяки бонусам.

Зазначимо, що у минулому сезоні Матеуш Нуньєш провів 50 матчів на клубному рівні, в яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

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