Испанский латераль Серхио Регилон может перейти в Серию А, поскольку в Тоттенхэме на него не рассчитывают.

Руслан Малиновский – главный кандидат на трансфер из Аталанты, сообщает CalcioAtalanta со ссылкой на TuttoSport. Украинец хочет постоянно играть и быть лидером команды, но бергамаски уже купили ему в конкуренты Бога и Лукмана. Малиновского торгует Тоттенхэм.

Тоттенхэм стал главным претендентом на Малиновского

Переговоры между Аталантой и Тоттенхэмом не ограничиваются Русланом. Как сообщает источник, Аталанта заинтересована в трансфере Серхио Регилона. После продажи Гозенса бергамаски остались с одним профильным левым латералем (Руджери). Поэтому Гасперин ищет варианты усиления.

Регион попал в немилость Антонио Конте – итальянский наставник не рассчитывает на Серхио. Тоттенхэм пытается продать испанца, но не собирается отпускать его по дешевке. Два года назад "шпоры" купили Регилона у Реала за 30 миллионов евро.