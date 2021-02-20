Программу 25-го тура АПЛ открывал интересный поединок между атакующими коллективами – Вулверхемптон принимал Лидс. В октябрьском матче первого круга "вулвз" праздновали минимальную победу, однако это был последний раз в сезоне АПЛ, когда подопечным Эшпириту Санту удалось выиграть две встречи подряд. Сегодня они снова могли провести серию.

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В первом тайме активнее выглядели хозяева, которые провели аж пять ударов лишь в створ. Лучшие из них принадлежали Нету и Семеду – Педру на 12-й минуте выстрелил в левую девятку с дальней дистанции, а Нельсон на 27-й и 34-й стрелял с правого края штрафной. Мелье парировал всё, а Лидс мог наказать за расточительность классной атакой на 28-й минуте, когда Клиху удался выстрел с острого угла в штангу. Добивание Струика взял Патрисиу. В конце концов, на перерыв команды отправились без голов.

На старте второго тайма Вулверхэмптон провёл два удара в исполнении Невеша и Нето, однако точности им не хватило. Лидс огрызнулся двумя замыканиями подач с углового – это Купер пробивал головой на 63-й минуте, заставив Патрисиу исполнять сейвы. После этого хозяева неожиданно открыли счёт: Траоре прорвался по левому флангу, сместился в центр и выстрелил метров с 23-х в дальнюю девятку – мяч попал в крестовину, а от неё попал в Мелье. После этого он закатился в ворота. 1:0! Таким образом, Мелье в возрасте 20 лет и 354 дней стал самым молодым голкипером в истории АПЛ, которому удалось отличиться автоголом.

Лидс после пропущегого мяча захватил инициативу и начал проводить атаку за атакой, однако остроты им не хватало. Лучший шанс сравнять счёт в основное время гости упустили на 74-й минуте, когда Бэмфорду удалось отличиться – увы для подопечных Марсело Бьелсы, лайнсмен и VAR заметили у Патрика офсайд. "Вулвз" же могли и второй гол забить, однако Невеш на 85-й пробил над перекладиной, а на 90-й Фабиу Силва с правого края штрафной выстрелил мимо ворот.

В компенсированное время Элдер Кошта и Рафинья могли спасти Лидс от поражения: первому дали пробить метров с 11-ти, а второму удалось нанести удар головой в девятку – Патрисиу спас хозяев. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Эшпириту Санту.

Таким образом, Вулверхемптон набрал 33 очка, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Лидс, имея на один зачётный балл меньше, теперь идёт двенадцатым.

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