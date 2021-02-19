Програму 25-го туру АПЛ відкривав дуже цікавий поєдинок між атакувальними колективами – Вулверхемптон приймав Лідс. У жовтневому матчі першого кола "вулвз" святкували мінімальну звитягу, однак це був останній раз у сезоні АПЛ, коли підопічним Ешпіріту Санту вдалося виграти дві зустрічі поспіль. Сьогодні вони знову могли провести серію.

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В першому таймі активніше виглядали господарі, які провели аж п'ять ударів лишень у площину. Найкращі з них належали Нету та Семеду – Педру на 12-й хвилині бахнув у ліву дев'ятку з дальньої дистанції, а Нелсон на 27-й та 34-й стріляв з правого краю штрафного. Мельє парирував усе, а Лідс міг покарати за марнотратство класною атакою на 28-й хвилині, коли Кліху вдався постріл з гострого кута в стійку. Добивання Струіка взяв Патрісіу. Зрештою, на перерву команди відправились без голів.

На старті другого тайму Вулверхемптон провів два удари у виконанні Невеша та Нето, однак точності їм забракло. Лідс огризнувся двома замиканнями подач з кутового – це Купер пробивав головою на 63-й хвилині, змусивши Патрісіу виконати сейви. Після цього господарі несподівано відкрили рахунок: Траоре прорвався лівим флангом, змістився у центр і вистрілив метрів з 23-х у дальню дев'ятку – м'яч поцілив у хрестовину, а від неї влучив у Мельє. Після цього він закотився у ворота. 1:0! Таким чином, Мельє у віці 20 років і 354 днів став наймолодшим голкіпером в історії АПЛ, якому вдалося відзначитись автоголом.

Лідс після пропущегого м'яча захопив ініціативу й почав проводити атаку за атакою, однак гостроти їм не вистачало. Найкращий шанс зрівняти рахунок в основний час гості втратили на 74-й хвилині, коли Бемфорду таки вдалося відзначитись – на жаль для підопічних Марсело Б'єлси, лайнсмен та VAR помітили у Патріка офсайд. "Вулвз" же могли і другий гол забити, однак Невеш на 85-й пробив над поперечкою, а на 90-й Фабіу Сілва з правого краю штрафного вистрілив повз ворота.

У компенсований час Елдер Кошта та Рафінья мали шанс врятувати Лідс від поразки: першому дозволили пробити метрів з 11-ти, а другому вдалося завдати удару головою в дев'ятку – Патрісіу врятував господарів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Ешпіріту Санту.

Таким чином, Вулверхемптон набрав 33 очки, піднявшись на одинадцяту позицію у турнірній таблиці. Лідс, маючи на один заліковий бал менше, тепер йде дванадцятим.

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