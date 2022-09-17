Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
17:33 - Читать на русском
Вулверхемптон поступився Манчестер Сіті в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Джек Гріліш 1’
Ерлінг Холанд 16’
Філ Фоден 69’
1’ Джек Гріліш
16’ Ерлінг Холанд
69’ Філ Фоден
До звітного матчу захист "вовків" був найкращим в АПЛ, але з тріском капітулював перед атакою чинного чемпіона. Вже на першій хвилині Джек Гріліш відкрив рахунок. Згодом Ерлінг Холанд подвоїв перевагу, а по перерві гості довели справу до розгрому.
Ман Сіті розгромив Вулверхемптон – гнів Холанда, божевільне вилучення кривдника України, Зінченко втрачає лідерство
Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 17 очок та бодай тимчасово піднявся на вершину турнірної таблиці. У Вулверхемптона залишилося 6 залікових пунктів та місце над зоною вильоту.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter