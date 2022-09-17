Вулверхемптон поступився Манчестер Сіті в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

До звітного матчу захист "вовків" був найкращим в АПЛ, але з тріском капітулював перед атакою чинного чемпіона. Вже на першій хвилині Джек Гріліш відкрив рахунок. Згодом Ерлінг Холанд подвоїв перевагу, а по перерві гості довели справу до розгрому.

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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 17 очок та бодай тимчасово піднявся на вершину турнірної таблиці. У Вулверхемптона залишилося 6 залікових пунктів та місце над зоною вильоту.