Вулверхэмптон – Ливерпуль: Клопп оценил тяжесть травмы Мане

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп обеспокоен состоянием здоровья Садио Мане после матча против Вулверхэмптона (2:1).

"Мы точно не знаем какого именно характера эта травма, но это связано с мышцами. Он что-то почувствовал в подколенном сухожилии. Мы еще не знаем, очевидно, нам нужно подождать. Посмотрим", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

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Напомним, 27-летний сенегалец попросил замену уже на 33-й минуте матча против "волков". Вместо Садио на поле появился японский форвард Такуми Минамино.

После 24-х туров АПЛ Ливерпуль уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя (Манчестер Сити) на 16 очков.

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