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Вулверхемптон – Ліверпуль: Клопп оцінив важкість травми Мане

09:56 776 Читать на русском
Вулверхемптон – Ліверпуль: Клопп оцінив важкість травми Мане
Садьйо Мане / Фото Goal

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп занепокоєний станом здоров'я Садьйо Мане після матчу проти Вулверхемптона (2:1).

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

"Ми точно не знаємо якого саме характеру ця травма, але це пов'язано з м'язами. Він щось відчув в підколінному сухожиллі. Ми ще не знаємо, очевидно, нам потрібно почекати. Подивимося", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, 27-річний сенегалець попросив заміну вже на 33-й хвилині матчу проти "вовків". Замість Садьйо на полі з'явився японський форвард Такумі Мінаміно.

Після 24-х турів АПЛ Ліверпуль впевнено лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача (Манчестер Сіті) на 16 очок.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане
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