Вулверхемптон – Ліверпуль: Клопп оцінив важкість травми Мане

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп занепокоєний станом здоров'я Садьйо Мане після матчу проти Вулверхемптона (2:1).

"Ми точно не знаємо якого саме характеру ця травма, але це пов'язано з м'язами. Він щось відчув в підколінному сухожиллі. Ми ще не знаємо, очевидно, нам потрібно почекати. Подивимося", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, 27-річний сенегалець попросив заміну вже на 33-й хвилині матчу проти "вовків". Замість Садьйо на полі з'явився японський форвард Такумі Мінаміно.

Після 24-х турів АПЛ Ліверпуль впевнено лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача (Манчестер Сіті) на 16 очок.

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