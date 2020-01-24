toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ВУЛВЕРХЭМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО ДИНАМО КИЕВ - ВАРДАР

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

00:38 56 Читати українською
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Вулверхэмптон уступил Ливерпулю в матче 24 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Ливерпуль.

51’ Рауль Хименес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фирмино 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хименес
84’ Роберто Фирмино

Ливерпуль очень быстро вышел вперед, но "волки" в начале второй половины восстановили равновесие. Победу "красным" принес Фирмино, который забил победный мяч в конце матча.

Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон

После этого матча Ливерпуль набрал 67 очков в турнирной таблице и оторвался от Сити на 18 очков при игре в запасе. Вулверхэмптон остался на седьмой строчке, имея в активе 34 зачетных балла.

blog_ava
Динамо – Вардар: онлайн-трансляция контрольного матча
23 января
1127
Теги
Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль Англия Вулверхэмптон - Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
42
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук