Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Вулверхэмптон уступил Ливерпулю в матче 24 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Ливерпуль.

Ливерпуль очень быстро вышел вперед, но "волки" в начале второй половины восстановили равновесие. Победу "красным" принес Фирмино, который забил победный мяч в конце матча.

Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон

После этого матча Ливерпуль набрал 67 очков в турнирной таблице и оторвался от Сити на 18 очков при игре в запасе. Вулверхэмптон остался на седьмой строчке, имея в активе 34 зачетных балла.