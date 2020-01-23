Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон

В рамках матча 24-го тура чемпионата Англии Ливерпуль благодаря голам Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино переиграл Вулверхэмптон на его поле.

Вулвз агрессивно начали поединок, организовав ряд атак через фланги. Одна из них на 5-й минуте завершилась назначением штрафного, с которого Нету исполнил хитрый прострел на дальнюю штангу – в штрафной Ливерпуля случилась паника, но защитники не дали нанести финального удара. Мерсисайдцы сразу же провели контратаку, заработав стандарт в метрах 20-ти от ворот, а затем и угловой. В обоих случаях к мячу приложился Александер-Арнольд, но если выстрел со штрафного пришёлся в стенку, то навес от флажка замкнул Хендерсон – 0:1.

Вулверхэмптон мог отыграться уже на 11-й минуте благодаря классной подачи Невеша на правый край штрафной, которую ударом головой замкнул никем не прикрытый Догерти – мяч прошёл рядом с дальним углом. На 15-й едва не привёз гол Алиссон, не поймавший мяч после высокой "свечи" над штрафной, но ему повезло с отскоком. Ответ Ливерпуля прилетел на 18-й минуте: Салах получил прекрасную диагональ на правую половину штрафной, убрал защитника и пробил из центра – Саисс заблокировал выстрел! Кроме того, на 21-й на ударную позицию вырывался Мане, но Дендонкер в последний момент успел выбить мяч из-под ног сенегальца.

В середине первого тайма темп игры упал, что не в последнюю очередь было связано с повреждениями лидеров команд. Невеш присел на газон на 25-й минуте, но после помощи врачей игру продолжил – Мане же после падения на травку стадиона Молинью поднялся быстрее, но сразу попросил замену. Вместо него на поле вышел Минамино, дебютировав в АПЛ. Опасных моментов до завершающих минут не возникало.

Игра несколько раскрылась в конце первого тайма. Так, на 38-й минуте сравнять счёт мог Хименес, принявший диагональ от Невеша, сместившийся в центр штрафной и нанесший мощный удар низом – мимо левого угла! На 43-й же Рауль зацепился за удачный отскок от Саисса, вышел на линию штрафной и пробил ещё раз, однако на этот раз выстрел успели накрыть. Ливерпуль ответил уже в компенсированное время врывом Салаха, который нанёс удар с близкой дистанции – в последний момент Догерти заблокировал его. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мерсисайдцев.

В самом начале второго тайма Салах мог закрыть интригу, отобрав мяч в Траоре на краю штрафной и мощно пробив в дальний угол, однако Патрисиу исполнил блестящий сейв. Сразу после этого Вулверхэмптон включил режим Бога, начав разрывать Ливерпуль на контратаках. Классный выпад на 49-й минуте завершился заблокированным выстрелом Нету метров с 19-ти, а на 51-й счёт сравнялся: Хименес на дриблинге прорвался через центр и отдал передачу направо Траоре, который убежал от ван Дейка и подал в центр штрафной – Рауль был уже там, замкнув навес точным ударом головой. 1:1!

На 55-й минуте фанаты Ливерпуля должны были вскрикнуть, ведь Траоре упал в штрафной после фола Робертсона. К счастью для гостей, нарушение правил было зафиксировано до линии, но стандарт "волков" всё равно получился опасным: Моутинью закрутил мяч, Алиссон в красивом прыжке выбил его подальше, а Невеш пробил с отскока метров с 23-х – над перекладиной! На тот момент хозяева владели мячом 61% игрового времени.

В середине второго тайма команды устроили размен. Сначала забивать мог Ливерпуль: на 60-й минуте Минамино выстрелил с линии штрафной, Дендонкер заблокировал, а Трент пробил с отскока – Патрисиу поймал мяч! Вулверхэмптон ответил дуплетом: на 65-й Траоре нанёс мощный удар метров с 20-ти в дальний угол, а на 68-й Хименес вырвался один-на-один с Алиссоном – в обоих случаях голкипер спас мерсисайдцев. Не реализовав эти супермоменты, Вулвз едва не пропустили на 70-й, когда Салах обыграл Коуди и выстрелил с близкой дистанции в левый нижний – рядом со штангой! Хозяева огрызнулись падением Хименеса в штрафной (без пенальти) и контратакой с дальним неточным ударом Траоре на 74-й минуте.

После этого команды взяли некоторую паузу в активности, проведя замены и тактические перестановки. Влияние Клоппа на игру оказалось более весомым, ведь Ливерпуль захватил инициативу и едва не забил на 82-й минуте, когда Фирмино получил закидушку от Вейналдума и выстрелил из-под Коуди. Патрисиу спас Вулверхэмптон, однако уже на 84-й Бобби таки прошил Руя: Салах накрутил защитников на линии штрафной и сбросил мяч на Хендерсона, а тот выкатил пропускающий пас – Фирмино принял его, обработал, а затем выстрелил точно в дальний верхний угол. 1:2!

Вулверхэмптон на заключительных минутах основного времени даже подержать мяч не мог, но в компенсированное едва не отыгрался – Траоре подал на дальнюю штангу, Хименес принял навес и сбросил "круглого" под удар Жоте, а тот из пределов вратарской умудрился пробить выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мерсисайдцев.

Ливерпуль набрал 67 очков в турнирной таблице и оторвался от Сити на 18 очков при игре в запасе. Вулверхэмптон остался на седьмой строчке, имея в активе 34 зачётных балла.