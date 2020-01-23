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Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон

23 января 23:57 27 Читати українською
Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2

В рамках матча 24-го тура чемпионата Англии Ливерпуль благодаря голам Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино переиграл Вулверхэмптон на его поле.

51’ Рауль Хименес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фирмино 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хименес
84’ Роберто Фирмино

Вулвз агрессивно начали поединок, организовав ряд атак через фланги. Одна из них на 5-й минуте завершилась назначением штрафного, с которого Нету исполнил хитрый прострел на дальнюю штангу – в штрафной Ливерпуля случилась паника, но защитники не дали нанести финального удара. Мерсисайдцы сразу же провели контратаку, заработав стандарт в метрах 20-ти от ворот, а затем и угловой. В обоих случаях к мячу приложился Александер-Арнольд, но если выстрел со штрафного пришёлся в стенку, то навес от флажка замкнул Хендерсон – 0:1.

Вулверхэмптон мог отыграться уже на 11-й минуте благодаря классной подачи Невеша на правый край штрафной, которую ударом головой замкнул никем не прикрытый Догерти – мяч прошёл рядом с дальним углом. На 15-й едва не привёз гол Алиссон, не поймавший мяч после высокой "свечи" над штрафной, но ему повезло с отскоком. Ответ Ливерпуля прилетел на 18-й минуте: Салах получил прекрасную диагональ на правую половину штрафной, убрал защитника и пробил из центра – Саисс заблокировал выстрел! Кроме того, на 21-й на ударную позицию вырывался Мане, но Дендонкер в последний момент успел выбить мяч из-под ног сенегальца.

В середине первого тайма темп игры упал, что не в последнюю очередь было связано с повреждениями лидеров команд. Невеш присел на газон на 25-й минуте, но после помощи врачей игру продолжил – Мане же после падения на травку стадиона Молинью поднялся быстрее, но сразу попросил замену. Вместо него на поле вышел Минамино, дебютировав в АПЛ. Опасных моментов до завершающих минут не возникало.

Игра несколько раскрылась в конце первого тайма. Так, на 38-й минуте сравнять счёт мог Хименес, принявший диагональ от Невеша, сместившийся в центр штрафной и нанесший мощный удар низом – мимо левого угла! На 43-й же Рауль зацепился за удачный отскок от Саисса, вышел на линию штрафной и пробил ещё раз, однако на этот раз выстрел успели накрыть. Ливерпуль ответил уже в компенсированное время врывом Салаха, который нанёс удар с близкой дистанции – в последний момент Догерти заблокировал его. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мерсисайдцев.

В самом начале второго тайма Салах мог закрыть интригу, отобрав мяч в Траоре на краю штрафной и мощно пробив в дальний угол, однако Патрисиу исполнил блестящий сейв. Сразу после этого Вулверхэмптон включил режим Бога, начав разрывать Ливерпуль на контратаках. Классный выпад на 49-й минуте завершился заблокированным выстрелом Нету метров с 19-ти, а на 51-й счёт сравнялся: Хименес на дриблинге прорвался через центр и отдал передачу направо Траоре, который убежал от ван Дейка и подал в центр штрафной – Рауль был уже там, замкнув навес точным ударом головой. 1:1!

На 55-й минуте фанаты Ливерпуля должны были вскрикнуть, ведь Траоре упал в штрафной после фола Робертсона. К счастью для гостей, нарушение правил было зафиксировано до линии, но стандарт "волков" всё равно получился опасным: Моутинью закрутил мяч, Алиссон в красивом прыжке выбил его подальше, а Невеш пробил с отскока метров с 23-х – над перекладиной! На тот момент хозяева владели мячом 61% игрового времени.

В середине второго тайма команды устроили размен. Сначала забивать мог Ливерпуль: на 60-й минуте Минамино выстрелил с линии штрафной, Дендонкер заблокировал, а Трент пробил с отскока – Патрисиу поймал мяч! Вулверхэмптон ответил дуплетом: на 65-й Траоре нанёс мощный удар метров с 20-ти в дальний угол, а на 68-й Хименес вырвался один-на-один с Алиссоном – в обоих случаях голкипер спас мерсисайдцев. Не реализовав эти супермоменты, Вулвз едва не пропустили на 70-й, когда Салах обыграл Коуди и выстрелил с близкой дистанции в левый нижний – рядом со штангой! Хозяева огрызнулись падением Хименеса в штрафной (без пенальти) и контратакой с дальним неточным ударом Траоре на 74-й минуте.

После этого команды взяли некоторую паузу в активности, проведя замены и тактические перестановки. Влияние Клоппа на игру оказалось более весомым, ведь Ливерпуль захватил инициативу и едва не забил на 82-й минуте, когда Фирмино получил закидушку от Вейналдума и выстрелил из-под Коуди. Патрисиу спас Вулверхэмптон, однако уже на 84-й Бобби таки прошил Руя: Салах накрутил защитников на линии штрафной и сбросил мяч на Хендерсона, а тот выкатил пропускающий пас – Фирмино принял его, обработал, а затем выстрелил точно в дальний верхний угол. 1:2!

Вулверхэмптон на заключительных минутах основного времени даже подержать мяч не мог, но в компенсированное едва не отыгрался – Траоре подал на дальнюю штангу, Хименес принял навес и сбросил "круглого" под удар Жоте, а тот из пределов вратарской умудрился пробить выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мерсисайдцев.

Ливерпуль набрал 67 очков в турнирной таблице и оторвался от Сити на 18 очков при игре в запасе. Вулверхэмптон остался на седьмой строчке, имея в активе 34 зачётных балла.

blog_ava
Вулверхэмптон – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
23 января
2084
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Ливерпуль Ливерпуль Англия Вулверхэмптон - Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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