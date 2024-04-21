Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2 – видео голов и обзор матча
10:32 - Читати українською
Арсенал на выезде переиграл "волков" в 34 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Леандро Троссар 45’
Мартин Эдегор 90+5’
45’ Леандро Троссар
90+5’ Мартин Эдегор
Арсенал весь матч доминировал, но "волки" благодаря голкиперу держались в игре. Жозе Са совершил семь сейвов, парируя удары Хаверца, Райса и Саки.
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Лондонцы открыли счет в конце первого тайма ударом Троссара в "девятку", а закрепили преимущество аж в компенсированное время, когда с острого угла выкрутил Эдегор.
Эта победа дала Арсеналу возможность подняться на вершину АПЛ. Александр Зинченко пропустил матч, но Кивиор, который играл на его позиции, едва не привез гол – Гомеш попал в перекладину.
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