Арсенал на выезде переиграл "волков" в 34 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал весь матч доминировал, но "волки" благодаря голкиперу держались в игре. Жозе Са совершил семь сейвов, парируя удары Хаверца, Райса и Саки.

Арсенал вернулся на вершину АПЛ, одержав вялую победу над Вулверхэмптоном – "канониры" обошлись без Зинченко

Лондонцы открыли счет в конце первого тайма ударом Троссара в "девятку", а закрепили преимущество аж в компенсированное время, когда с острого угла выкрутил Эдегор.

Эта победа дала Арсеналу возможность подняться на вершину АПЛ. Александр Зинченко пропустил матч, но Кивиор, который играл на его позиции, едва не привез гол – Гомеш попал в перекладину.