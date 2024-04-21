Арсенал на виїзді переграв "вовків" в 34 турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Арсенал весь матч домінував, але "вовки" завдяки голкіперу трималися в грі. Жозе Са здійснив сім сейвів, парируючи удари Хаверца, Райса та Саки.

Арсенал повернувся на вершину АПЛ, здобувши мляву перемогу над Вулверхемптоном – "каноніри" обійшлися без Зінченка

Лондонці відкрили рахунок наприкінці першого тайму ударом Троссара в "дев'ятку", а закріпили перевагу аж в компенсований час, коли з гострого кута викрутив Едегор.

Ця перемога дала Арсеналу змогу піднятися на вершину АПЛ. Олександр Зінченко пропустив матч, але Ківіор, який грав на його позиції, ледь не привіз гол – Гомеш влучив у поперечину.