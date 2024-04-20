Последняя неделя для Арсенала оказалась непростой. Сначала “канониры” уступили Астон Вилле, что критически сказалось на шансах стать чемпионом Англии – а через несколько дней они еще и из ЛЧ вылетели, уступив Баварии. Обе неудачи разочаровали фанов “пушкарей” не только результатом, а и качеством игры после перерыва.

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Еще одна осечка в чемпионате поставила бы точку в борьбе за золото АПЛ, поэтому в выездной встрече с Вулверхэмптоном северные лондонцы должны были побеждать. Любой ценой. Несмотря на важность встречи, Микель Артета решил обойтись без Зинченко – Александр все 90+ минут провел в запасе, а вместо него вышел Кивиор. Украинца не выпустили в старте второй раз подряд.

Такой подход удивлял, ведь наличие Александра ранее было обязательным условием взлома "автобусов". И действительно, без помощи нашего земляка атака "канониров" разочаровала – до 44-й минуты гости нанесли 7 выстрелов, острота которых потянула на мизерные 0,39 ожидаемых голов. За этот период в актив можно занести разве что заброс в центр штрафной и удар Райса из-под защитника, который спокойно взял Са.

Вулверхэмптон, как и всегда, создавал мало – но мог забивать. Ошибся конкурент Зинченко. Кивиор под давлением Жоау Гомеша потерял мяч, позволив ему ворваться на правый край штрафной. Бразилец же пробил с острого угла, однако Райя перевел удар в стойку!

Для подопечных Гари О'Нила этот момент стал первым и последним во встрече. Арсенал же перед перерывом таки прошил Са. Героем стал Троссар, который принял короткий пас в штрафной и пробил в касание – точно в дальнюю девятку, с рикошетом от стойки! 0:1. Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм для атаки Арсенала оказался таким же печальным. Показатель ожидаемых голов в основное время вырос до 0,46 xG, однако 7 из 10 ударов было заблокировано. Ни одного острого эпизода на этом отрезке подопечные Микеля Артеты не создали, несмотря на появление свежих Мартинелли и Парти. С другой стороны, "вулвз" тоже не имели моментов.

Гораздо лучше "канониры" проявили себя в компенсированное время. Так, на 90+1 забивать мог Сака, который продрался между двух защитников на правом краю штрафной и бахнул мимо ближней девятки. На 90+3-й с линии штрафной выстрелил Райс, а на 90+4-й Мартинелли ворвался на левый край и пробил низом – Са спас в обоих случаях.

В конце концов, на 5-й компенсированной португальца прошил Эдегор, который принял проникающий пас от Райса и попытался прострелить. Тоти Гомес заблокировал, однако Мартин подхватил отскок и нанес удар с острого угла – 0:2! Это был окончательный счет.

Таким образом, Арсенал набрал 74 очка, вернувшись на вершину АПЛ – впрочем, Манчестер Сити отстает на один зачетный балл, а Ливерпулю не хватает трех. Оба свои матчи в туре еще не сыграли.

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