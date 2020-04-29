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Миколенко и Попов – под прицелом клубов Серии А: агенты начали работу, известны финансовые детали

17:14 161 Читати українською
Миколенко и Попов – под прицелом клубов Серии А: агенты начали работу, известны финансовые детали
Денис Попов (слева) и Виталий Миколенко (справа) / Фото Динамо

Таланты киевского Динамо пользуются популярностью в чемпионате Италии.

Как стало известно Футбол 24, защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал ряд итальянских клубов, среди которых не только Милан.

Миколенко стал одной из главных целей Милана на замену топ-защитнику

Также со стороны команд Серии А есть интерес к центральному защитнику киевлян Денису Попову. Официальных предложений "бело-синие" еще не получали, но агенты уже начали работу.

Сообщается, что в Италии готовы заплатить за Миколенко 15 млн евро, Попов оценивается на 5 млн меньше. Ранее была информация, что за Виталием охотится Милан, который ищет замену для Тео Эрнандеса.

В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. Попов появлялся в 11-ти поединках.

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Источник: Футбол 24
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