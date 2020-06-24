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Вукоевич развелся с женой после инцидента с угрозами убийством, – хорватские СМИ

13:55 - Читати українською
Вукоевич развелся с женой после инцидента с угрозами убийством, – хорватские СМИ
Огнен Вукоевич с женой / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Динамо и сборной Хорватии пополнил перечень холостых мужчин.

Напомним, в мае 36-летний Вукоевич был арестован по подозрению в семейном насилии. Экс-игрок Динамо якобы пришел домой в нетрезвом стостоянии и угрожал убить свою жену и тещу, после чего родственники футбоилста вызвали полицию. Позже хорвата отпустили, а прокуратура закрыла производство и сняла с Вукоевича все обвинения.

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По информации Vecernji List, экс-динамовец больше не живет вместе со своей женой. Более того – супруги оформили развод через 10 дней после того инцидента. Женщина вместе с сыном оставили жилье Вукоевича и перебрались в съемную квартиру. Впрочем, никаких недоразумений между ними нет – издание утверждает, что бывший футболист сохранил хорошие отношения с женой и регулярно видится с сыном.

К слову, уже экс-супруга Вукоевича Андреа в 2000 году получила титул "Мисс Хорватия". Пара обручилась в 2016-м, а в том же году у супругов родился сын Лука.

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