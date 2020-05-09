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Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму

13:47 41 Читати українською
Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму
Огнєн Вукоєвіч / фото з відкритих джеерл

Колишній півзахисник Динамо Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

36-летний Вукоевич провел ночь в полицейском участке. В четверг вечером бывший хавбек Динамо пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену, а также ее сестру и мать. После звонка в полицию хорват был арестован, сообщает Jutarnji Vijesti.

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"Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем что-то комментировать", – заявили в загребской полиции. Правоохранители провели обыск в доме Вукоевича с целью установить, есть ли у него огнестрельное оружие. Не исключено, что хорват будет находиться за решеткой до завершения расследования.

Напомним, Вукоевич принадлежал Динамо с 2008 по 2015 год. Сейчас возглавляет сборную Хорватии U-20 и является тренером-селекционером киевского клуба.

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