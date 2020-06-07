Жена Вукоевича спровоцировала скандал, чтобы забрать половину имущества – откровенное признание экс-динамовца

Бывший защитник Динамо Горан Попов прокомментировал скандал, в который вляпался другой балканец – Огнен Вукоевич.

Напомним, недавно 36-летний Вукоевич был арестован по подозрению в семейном насилии. Экс-игрок Динамо якобы пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить свою жену и тещу. Позже хорвата отпустили, а прокуратура закрыла производство и сняла с Вукоевича все обвинения.

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Горан Попов, выступавший вместе с Вукоевичем в составе Динамо, считает, что жена хорвата умышленно спровоцировала данный инцидент.

"Когда мы ездили в ресторан поесть, Вукоевич первым ехал домой. Он был большим профессионалом. Очень редко гулял с нами. С Огненом эту ситуацию не обсуждал, но говорил с его лучшим другом. Когда Огнен играл за Динамо, то был с этой девушкой два года. Затем они разошлись, он остался в Киеве, а она – в Хорватии. Но Вукоевич влюбился и хотел жениться.

Когда закончил свою карьеру, они поженились, сейчас у них сын. Так вот, мне друг Огнена сказал, что она просто нашла такой момент, когда Вукоевич немного выпил, подрался с ней, а она позвонила в полицию, чтобы в итоге забрать себе половину состояния мужа. Это была ее программа – свадьба, ребенок, а через 2-3 года бросить Огнена. И вот теперь он должен будет отдать ей 50% от того, что заработал", – рассказал Попов в эфире Youtube-канала Кент.

К слову, жена Вукоевича Андреа в 2000 году получила титул "Мисс Хорватия". Пара поженилась в 2016-м, а в том же году у супругов родился сын Лука.

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