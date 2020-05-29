Судья, губивший Динамо и Шахтер, арестован на вечеринке с кокаином, оружием и проститутками – "невиданный скандал"

Славко Винчич влип в неприятную историю. Словенский арбитр, о котором у Динамо и Шахтера остались нехорошие воспоминания после матчей Лиги чемпионов и Европы, внезапно для себя оказался за решеткой.

Известный судья только в сезоне 2019/20 обслуживал 3 поединка ЛЧ. В частности, и Манчестер Сити – Шахтер, единственную игру из 5, в которых украинские команды с этим арбитром не проиграли. Винчич удалял Ярмоленко и Беланда в одном матче, а Динамо дважды проигрывало в ЛЕ – Генгаму (2:1) и Челси (3:0). Сборная Украины U-17 уступала Италии на юношеском Евро, а Шахтер драматично вылетал из Лиги Европы из-за невероятного фейла Винчича. СМИ рапортовали даже, что УЕФА и ФИФА якобы выразили недовольство таким арбитражем, впрочем особых санкций словенец не потерпел, ведь после того продолжил судить встречи топовых клубов и сборных.

Он работал дополнительным помощником Дамир Скомина в Харькове, Киеве и Гданьске на Евро-2012, а также четвертым арбитром в роковом матче плей-офф ЧМ-2014, когда Франция устроила камбэк украинцам (3:0). Судил еврокубковые поединки всех топовых клубов Англии, кроме Арсенала, правда до сих пор высшей чертой оставалась стадия 1/8 финала Лиги Европы. Накануне 40-летний рефери "познакомился" с обустройством балканских тюрем.

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Жандармерия и криминальная полиция Республики Сербской, расположенной на территории Боснии и Герцеговины, провела совместную спецоперацию "Кристалл" с коллегами из Сербии и Словении. Накрыли они довольно сомнительную компанию, которая прибыла дорогими авто на загородную виллу. Среди 36 задержанных близ городка Биелина оказался арбитр ФИФА, который уже успел подтвердить инцидент и заявить, что просто оказался не в то время, не в том месте.

Компанию ему составила сербская селебрити Тияна Максимовичи, более известная под псевдонимом "Айфон", которую подозревают в сутенерский деятельности по организованной проституции. Девушка стала знаменитой после участия в реалити-шоу "Пары", где отличилась не слишком скромным поведением. Вместе с ней во время облавы находилась давняя близкая подруга, с которой выложила немало совместных фото из ресторанов и путешествий. Интересно, что она оказалась единственной, кто применил маску, несмотря на пандемию коронавируса.

Полиция заявила, что в сухом остатке обнаружила на месте бурной вечеринки кокаин, оружие и жриц любви. В частности, криминал шьют 27-летней Максимович. Она якобы незаконно перешла границу через реку, передвигаясь на лодке вместе с несколькими другими женщинами, а также устраивала девушек на работу, называя цену в 700 евро за выходной день с одного клиента. За несколько суток предлагала заработать сумму, которую "можно было округлить" до 3 тысяч. Наш герой, похоже, оказался на одной из таких вечеринок, которые организовывала Тияна. Винчич признался в комментарии словенским СМИ, что не знает большинства людей, которые были арестованы вместе с ним.

"После встречи с деловыми партнерами нас пригласили на ранчо, чтобы отпраздновать. Мы согласились, я не знал почти никого из тех людей, которые там были. Я объяснил это полиции, они провела со мной разъяснительную беседу, после чего отпустили, чтобы я мог вернуться в Словению", – рассказал Слава изданию 24ur. "Это была самая большая ошибка в моей жизни", – признал арбитр, который уже жалеет, что откликнулся на приглашение.

Недаром, ведь правоохранители изъяли 10 пистолетов (из которых 1 газовый), 3 бронежилета, 14 пакетиков с наркотиками (по 46 граммов кокаина в каждом), еще 9 подозрительных таблеток, а также различные виды валюты на общую сумму в 10 тысяч евро. Словенский судья признается, что просит о понимании свою семью, которая может нарисовать себе искаженную картину после статей сербских и боснийских СМИ.

Он также не захотел комментировать свою дальнейшую судейскую карьеру, ведь сейчас решение зависит не от него. Президент Ассоциации рефери Словении уже выступил в его защиту. Хорошей новостью для него является то, что уголовное дело против арбитра не нарушили, только зафиксировали в статусе свидетеля. Поэтому пребывание в аресте оказалось коротким, в отличие от 16 других фигурантов.

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Плохой может стать то, как ситуацию воспримет его семья. Ведь на вечеринке находились 9 девушек, которые по официальной версии собрались не для того, чтобы просто посидеть. "Невиданный доселе скандал. Арбитр искал утешения во время развратных оргий с кокаином", – популярная хорватская газета Sportske novosti слов не подбирала. Многие арестованные оказались хорошо знакомыми полиции лицами криминального мира из разных балканских стран, некоторых уже осуждали на реальные сроки за наркотики и насилие. Правоохранители разоблачили схему по организации так называемых кокаиновых вечеринок, на которых оргии становились обыденным делом.

Добавим, что Винчич стал арбитром ФИФА в 2010 году. Это второй самый известный судья Словении после Скомины. Отсудил 8 поединков Лиги чемпионов, 17 – Лиги Европы. Славко также работает на матчах в Саудовской Аравии и Греции, всего в его активе 305 игр высокого уровня. Инженер телекоммуникаций владеет компанией, которая ведет деятельность в сфере спортивных услуг и консалтинга.

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