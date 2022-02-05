"Все спокойно. Конечно, были моменты, которые нас не устраивают, очень много ошибок в передачах, не было автоматизма во время игры, который мы требуем от команды. Но накануне команда тяжело работала, мы провели очень хорошую тренировку, поэтому чувствовалась усталость, не было такой скорости, как в предыдущих матчах.

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Не было хороших передач с фланга, забеганий, ситуаций численного преимущества, выходов 2 в 1, 3 в 2. Команде нужно восстановиться, хорошо проанализировать ошибки, которые мы допускали в обороне. Это все отразилось на результате. Но ничего, двигаемся дальше. Подготовка продолжается. У каждого игрока есть шанс, мы смотрим, как каждый себя проявляет. У нас большая ротация. Каждый футболист должен доказывать себе и команде свой уровень в каждой игре.

Любая команда против Динамо сражается не на жизнь, а на смерть, даже в товарищеских играх. Для них это уровень – сыграть с таким клубом как Динамо. Для нас это хорошо. Нам нужна такая нагрузка. Главное, чтобы не было никаких травм.

Я очень рад за Беседина. Мистер постепенно увеличивает его игровое время. Он вышел в конце матча и показал свой класс. Я уверен, что он будет готов к чемпионату. Считаю, что это будет большое усиление для нас, и за весеннюю часть чемпионата он забьет много голов", – цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

Напомним, следующий спарринг киевляне проведут в понедельник, 7 февраля, с черногорским Рударом.

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