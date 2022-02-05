"Все спокійно. Звичайно, були моменти, які нас не влаштовують, дуже багато помилок у передачах, не було автоматизму під час гри, який ми вимагаємо від команди. Але напередодні команда важко працювала, ми провели дуже хороше тренування, тому відчувалась втома, не було такої швидкості, як у попередніх матчах.

Динамо – Левскі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Не було хороших передач із флангу, забігань, ситуацій чисельної переваги, виходів 2 в 1, 3 в 2. Команді потрібно відновитись, добре проаналізувати помилки, яких ми припускалися в обороні. Це все відобразилося на результаті. Але нічого, рухаємось далі. Підготовка триває. Кожен гравець має шанс, ми дивимося, як кожен себе проявляє. У нас велика ротація. Кожен футболіст повинен доводити собі та команді свій рівень у кожній грі.

Будь-яка команда проти Динамо б'ється не на життя, а на смерть, навіть у товариських іграх. Для них це рівень – зіграти із таким клубом, як Динамо. Для нас це добре. Нам потрібне таке навантаження. Головне, аби не було жодних травм.

Я дуже радий за Бєсєдіна. Містер поступово збільшує його ігровий час. Він вийшов наприкінці матчу і він показав свій клас. Я впевнений, що він буде готовим до чемпіонату. Вважаю, що це буде велике посилення для нас і за весняну частину чемпіонату він заб'є багато голів", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, наступний спаринг кияни проведуть у понеділок, 7 лютого, з чорногорським Рударом.

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