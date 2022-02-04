Уже на первой минуте Петкович мощно пробивал по воротам Бущана с близкого расстояния – выше ворот. Впоследствии соперник испытал Георгия на бдительность дальним выстрелом. В середине тайма кипер Динамо чуть не привез гол сам себе: Бари перехватил его передачу на Кендзеру и отдал на Велтона, но Бущан успел вернуться и среагировать на удар. В конце концов, в середине тайма киевлянам удалось забить: Сидорчук перевел мяч направо на Кендзеру, тот прострелил в район 11-метровой отметки, откуда точно под стойку пробил Буяльский!

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Сразу после перерыва неплохие моменты упустили Ванат и Витинью, а с выстрелом Де Пены после передачи Цыганкова справился кипер Левски. На экваторе второй сорокапятиминутки счет стал ничейным: Костадинов протянул мяч через полполя и пробил с линии штрафной под стойку. За две минуты до завершения матча Кулач мог вырвать победу для Динамо, но не смог затолкать сферу в сетку после передачи Тымчика.

Следующий спарринг киевляне проведут в понедельник, 7 февраля, с черногорским Рударем.

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