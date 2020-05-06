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Вукоевич назвал самое сильное Динамо 21 века – тогда киевляне обогнали Шахтер на 15 очков

20:39 117 Читати українською
Вукоевич назвал самое сильное Динамо 21 века – тогда киевляне обогнали Шахтер на 15 очков
Александр Шовковский и Огнен Вукоевич / Фото ФК Динамо

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич считает, что именно киевляне должны были завоевать Кубок УЕФА в 2009-м.

"Помню эти времена, как будто это было вчера. Помню очень сильную команду Динамо, помню очень сильный чемпионат Украины. Металлист, Шахтер, Днепр выступали на сумасшедшем уровне в еврокубках.

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Было ли это самое мощное Динамо в 21 веке, или команда Реброва была сильнее? Обе команды очень сильны. В 2008 году был боевой коллектив, который выиграл чемпионат у Шахтера с отрывом в 15 очков, выиграл исторические матчи у Спартака, хорошо играл в Лиге чемпионов.

Затем обыграли Валенсию, Париж, Металлист, проиграли Шахтеру на 90-й минуте. Считаю, что это самая сильная команда. Уверен на 100%, что мы бы тоже обыграли Вердер. У нас и фарт шел.

Знаю, что Шахтер нас тогда боялся сильно. Если бы мы прошли в финал Кубка УЕФА, то выиграли бы 100%", – рассказал Вукоевич для Youtube-канала Динамо.

Напомним, в 2009-м Динамо встретилось с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА, где по сумме двух матчей сильнее оказались "горняки" (3:2), которые и взяли в итоге трофей.

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