Луческу раскрыл секрет успеха Шахтера под своим руководством – было общее решение с Ахметовым

Франция — 19:00 151
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ПСЖ официально стал чемпионом Франции – итоги досрочно завершенного сезона 2019/20
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Хацкевич и его команда выйдут в элитный дивизион России – клубы ФНЛ поддержали завершение сезонаРоссия — 17:32 165
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Бавария официально продлила контракт с ФликомГермания — 16:10 51
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"У Чечні нас догризали воші": український ультрас на війні – кров під Лужниками і бункер Шаміля БасаєваИнтервью — 15:00 378
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ПСЖ получит титул, Лион не попадет в еврокубки впервые за 20 лет – возможные последствия закрытия Лиги 1Франция — 14:09 148