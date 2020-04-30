Луческу раскрыл секрет успеха Шахтера под своим руководством – было общее решение с Ахметовым

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу вспомнил проведенное время в донецком клубе.

"Жил в Донецке 10 лет, это был невероятный период. Мы показывали великолепную игру. Вместе с президентом мы решили строить команду на таланте бразильских игроков, в первую очередь полузащитников и форвардов.

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Они приходили в команду, когда им было по 18-19 лет, а шли уже в 24-25 лет. Поэтому, у нас всегда была им замена", – рассказал Луческу для ТК Футбол.

Напомним, Луческу покинул Шахтер в 2016-м, проработав в донецком клубе 12 лет.

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