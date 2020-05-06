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Вукоєвіч назвав найсильніше Динамо 21 століття – тоді кияни обігнали Шахтар на 15 очок

6 травня 20:39 2293 Читать на русском
Вукоєвіч назвав найсильніше Динамо 21 століття – тоді кияни обігнали Шахтар на 15 очок
Олександр Шовковський та Оґнєн Вукоєвіч / Фото ФК Динамо

Екс-хавбек Динамо Оґнєн Вукоєвіч вважає, що саме кияни повинні були завоювати Кубок УЄФА у 2009-му.

"Пам'ятаю ці часи, як ніби це було вчора. Пам'ятаю дуже сильну команду Динамо, пам'ятаю дуже сильний чемпіонат України. Металіст, Шахтар, Дніпро виступали на божевільному рівні в єврокубках.

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Чи було це найпотужніше Динамо в 21 столітті, чи команда Реброва була сильнішою? Обидві команди дуже сильні. У 2008 році був бойовий колектив, який виграв чемпіонат у Шахтаря з відривом у 15 очок, виграв історичні матчі в Спартака, добре грав в Лізі чемпіонів.

Потім обіграли Валенсію, Париж, Металіст, програли Шахтарю на 90-й хвилині. Вважаю, що це найсильніша команда. Упевнений на 100%, що ми б теж обіграли Вердер. У нас і фарт пішов.

Знаю, що Шахтар нас тоді боявся сильно. Якби ми пройшли в фінал Кубка УЄФА, то виграли б 100%", – розповів Вукоєвіч для Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, у 2009-му Динамо зустрілось з Шахтарем у півфіналі Кубка УЄФА, де за сумою двох матчів сильнішими виявились "гірники" (3:2), які і взяли в підсумку трофей.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Сергій Ребров Сергій Ребров
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