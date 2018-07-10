ФИФА оштрафовала Вукоевича за "Слава Украине!" на 15 тысяч франков

ФИФА решила оштрафовать Огнена Вукоевича за выражение "Слава Украине!" на немалую сумму.

Как известно, Огнен Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 через слова об Украине после победы над Россией.

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Таким образом HNS наказала Вукоевича за скандальный видеоролик с Домагоем Видой, где оба посвящают победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира Динамо и Украине. Напомним, что Вида воскликнул на камеру "Слава Украине".

Приобщиться к наказанию решила и ФИФА. Напомним, Домагою Виде было сделано предупреждение. А вот Вукоевича международная ассоциация решила оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков. Соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет ФИФА.