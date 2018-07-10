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ФИФА оштрафовала Вукоевича за "Слава Украине!" на 15 тысяч франков

00:55 32 Читати українською
ФИФА оштрафовала Вукоевича за "Слава Украине!" на 15 тысяч франков
Огнен Вукоевич / Фото: соцсети

ФИФА решила оштрафовать Огнена Вукоевича за выражение "Слава Украине!" на немалую сумму.

Как известно, Огнен Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 через слова об Украине после победы над Россией.

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Таким образом HNS наказала Вукоевича за скандальный видеоролик с Домагоем Видой, где оба посвящают победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира Динамо и Украине. Напомним, что Вида воскликнул на камеру "Слава Украине".

Приобщиться к наказанию решила и ФИФА. Напомним, Домагою Виде было сделано предупреждение. А вот Вукоевича международная ассоциация решила оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков. Соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет ФИФА.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Россия - Хорватия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич ФИФА
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