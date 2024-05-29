"Мой следующий клуб вскоре станет официальным, это дело нескольких дней. Я очень взволнован этим, Я счастлив. Нам просто нужно подождать несколько дней.

Дешам разгневался из-за допроса о трансфере Мбаппе в Реал: "Я не собираюсь больше привлекать на него внимание"

Финал Лиги чемпионов? Я просто буду смотреть, мне нравится футбол", – цитирует француза RMC Sport.

Напомним, что действующее соглашение Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года. Ожидается, что нападающий перейдет в Реал, с которым уже согласовал свой контракт. Сейчас Мбаппе находится в расположении сборной Франции, где готовится к Евро-2024.

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