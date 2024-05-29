Остап Маркевич, ассистент Мирона Маркевича в Карпатах, рассказал о своих дальнейших планах.

– Остап Миронович, вы выехали за границу и с середины мая фактически не работаете в Карпатах. Это правда?

– Меня не было на игре с Левым Берегом и Ингульцом. На данный момент нахожусь в Испании, потому что мне нужно решить вопрос с испанской резиденцией, которую я продолжаю. Для получения документов необходимо мое физическое присутствие.

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С 2015 года я и моя семья живем в Испании, мой сын учится в испанской школе, да и вообще много юридических аспектов требует моего присутствия здесь.

– Как вы выехали из Украины?

– Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину установленным в законодательном порядке способом. В ближайшее время планирую возвращение в Украину.

– Так вы остаетесь в Карпатах или нет?

– С нового сезона меня уже не будет в тренерском штабе Карпат. Хотя, возможно, останусь в структуре клуба.

– Почему?

– По просьбе отца помочь ему в Карпатах у меня не было шансов отказаться. Мы выполнили задачу – Карпаты вышли в УПЛ. Я помог отцу и своему родному клубу, а дальше у меня своя дорога. Хотел бы продолжить собственную карьеру главного тренера.

– Есть ли у вас уже предложения?

– Я общаюсь с украинскими и зарубежными клубами.

– А Мирон Богданович остается в Карпатах?

– Да.

– Кто займет ваше место в Карпатах?

– Думаю, останутся те тренеры, которые есть в клубе. В структуре Карпат хватает квалифицированных специалистов, – рассказал Маркевич-младший в комментарии Українському футболу.

Напомним, по итогам прошлого сезона Карпаты завоевали серебро Первой лиги и следующий чемпионат начнут в УПЛ.

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