"Правда ли, что Вукоевич в ближайшее время станет главным тренером Осиека? Нет. Он продолжает исполнять свои обязанности в тренерском штабе Динамо. Сейчас он вместе с командой готовится к поездке в Турцию на матч Лиги Европы с Фенербахче.

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Огнен продолжит работать в Динамо. Он полетит с командой в Стамбул, а затем – в Краков. Что будет дальше, я не знаю. Не надо верить всему, что пишут в Интернете. Завтра напишут, что я или Костюк возглавим московское Динамо. И этому, что ли, верить? Ну а планируются ли еще какие-либо изменения в тренерском штабе Динамо решать не мне, а Мирче Луческу и Игорю Суркису", – сказал Чохонелидзе в комментарии FanDay.

К слову, ранее СМИ писали, что тренер Динамо должен заменить в хорватском клубе Ненада Бьелицу, который недавно подал в отставку.

Напомним, Вукоевич, выступавший за Динамо с 2008 по 2015 год, вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в июле 2020-го. Параллельно Огнен работает в сборной Хорватии U-20. Осиек должен был стать первым местом самостоятельной тренерской карьеры хорвата на клубном уровне.

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