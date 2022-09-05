"Чи правда, що Вукоєвіч найближчим часом стане головним тренером Осієка? Ні. Він продовжує виконувати свої обов'язки у тренерському штабі Динамо. Зараз він разом із командою готується до поїздки у Туреччину на матч Ліги Європи з Фенербахче.

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Огнєн продовжить працювати в Динамо. Він полетить з командою у Стамбул, а потім – до Кракова. Що буде далі, я не знаю. Не треба вірити усьому, що пишуть в інтернеті. Завтра напишуть, що я чи Костюк очолимо московське Динамо. І цьому також вірити? Ну а чи плануються ще якісь зміни у тренерському штабі Динамо вирішувати не мені, а Мірчі Луческу та Ігорю Суркісу", – сказав Чохонелідзе у коментарі FanDay.

До слова, раніше ЗМІ писали, що тренер Динамо має замінити у хорватському клубі Ненада Б'єліцу, який нещодавно подав у відставку.

Нагадаємо, Вукоєвіч, який виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік, увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Огнєн працює у збірній Хорватії U-20. Осієк мав стати першим місцем самостійної тренерської кар'єри хорвата на клубному рівні.

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