Матч первого тура Лиги Европы Фенербахче – Динамо, который состоится 8 сентября в Стамбуле, станет последним для Огнена Вукоевича в киевском клубе. После этого поединка 38-летний хорват вернется на родину и станет главным тренером Осиека, сообщает Динамо Киев Inside.

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Хорватский клуб искал нового наставника после отставки Ненада Бьелицы. Похоже, что руководство Осиека выбрало именно Вукоевича, хотя официально о назначении пока не объявили.

Напомним, Огнен Вукоевич выступал за Динамо с 2008 по 2015 год (с перерывом на аренды в Спартак и Динамо Загреб). В июле 2020 года вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу, а параллельно работает в сборной Хорватии U-20. Осиек станет первым местом самостоятельной тренерской карьеры хорвата на клубном уровне.

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