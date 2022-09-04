Украинские гранды могли заработать солидные суммы на продаже своих лидеров, а у Руслана Малиновского был шанс попробовать себя в АПЛ.

Летнее трансферное окно-2022 уже стало историей. Динамо и Шахтер могли солидно пополнить клубный бюджет, продав свой главный актив – Михаила Мудрика, Виктора Цыганкова и Илью Забарного.

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Интрига царила до самого дедлайна, но в итоге все трое остались в Украине – будут продолжать топтать травку в матчах с Ингульцем, Минаем и другими клубами. Не сменил прописки и четвертый звездный украинец – Руслан Малиновский. Обо всем самом главном – в нашем новом дайджесте на YouTube-канале "Футбол 24".

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