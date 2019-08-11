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"Второй состав Манчестер Сити может выиграть АПЛ", – Моуринью в своем стиле назвал претендентов на чемпионство Англии

16:59 58 Читати українською
"Второй состав Манчестер Сити может выиграть АПЛ", – Моуринью в своем стиле назвал претендентов на чемпионство Англии
Жозе Моуринью/ BBC

Жозе Моуринью начал работу экспертом Sky Sports и уже успел назвать свою версию кандидатов на победу в АПЛ 2019/20.

Жозе Моуринью в присущем ему стиле определил основных номинантов на завоевание чемпионского титула Премьер-лиги 2019/20.

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"Кто может выиграть чемпионат? Это 4 команды – Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм и второй состав Манчестер Сити. Когда я вчера увидел игроков, которые не попали в старт на матч с Вест Хэмом, то понял, что даже дубль Сити способен претендовать на чемпионство .

Какой сезон можно считать успешным для Манчестер Юнайтед? Победа в Лиге Европы", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, манкунианцы не попали в ЛЧ 2019/20, заняв лишь 6 место в АПЛ. В первой части сезона 2018/19 именно Моуринью возглавлял "красных дьяволов".

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