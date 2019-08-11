"Другий склад Манчестер Сіті може виграти АПЛ", – Моурінью у своєму стилі назвав претендентів на чемпіонство Англії

Жозе Моурінью розпочав роботу експертом Sky Sports та вже встиг назвати свою версію кандидатів на перемогу в АПЛ 2019/20.

Жозе Моурінью у притаманному йому стилі визначив основних номінантів на завоювання чемпіонського титулу Прем'єр-ліги 2019/20.

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"Хто може виграти чемпіонат? Це 4 команди – Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенхем та другий склад Манчестер Сіті. Коли я вчора побачив гравців, які не потрапили до старту на матч з Вест Хемом, то зрозумів, що навіть дубль Сіті здатен претендувати на чемпіонство.

Який сезон можна вважати успішним для Манчестер Юнайтед? Перемога в Лізі Європи", –цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, манкуніанці не потрапили в ЛЧ 2019/20, посівши лише 6 місце в АПЛ. У першій частині сезону 2018/19 саме Моурінью очолював "червоних дияволів".

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