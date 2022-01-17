Артем Громов зимой может сменить клуб, сообщает zaryalg.com . У форварда уже есть несколько предложений – из УПЛ и Восточной Европы.

Без Кочергина и Данченко – Заря отправилась на сбор в Турцию

Заря, похоже, не готова прощаться с игроком и применила методы давления: Громова не взяли на сборы в Турцию, он переведен в дубль. В этом сезоне Артем является одним из ведущих игроков луганчан. В его активе 21 матч, два гола и три ассиста.

Напомним, ранее из-за отказа продолжать сотрудничество в дубль был переведен Владислав Кочергин. В последний раз он играл еще в октябре 2021-го.