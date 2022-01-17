Луганчане приступили к полноценной подготовке ко второй части сезона.

В воскресенье, 16 января, Заря вылетела на зимний сбор в Турцию, сообщает официальный сайт "мужиков".

Заря подписала экс-форварда Шахтера

Главный тренер Виктор Скрипник взял с собой 31 футболиста. В список попали: Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Фагундес Кристиан, Захедитабар Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Никита Шевченко, Евгений Смирный, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Юрий Дудник, Даниил Скорко, Юрий Тлумак. Олег Данченко в связи с гибелью жены присоединится к команде позже.

Команда будет базироваться в отеле Susesi Luxury Resort. Первый турецкий этап подготовки продлится до 1 февраля.

Напомним, на этом сборе у Зари запланировано пять спаррингов.

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