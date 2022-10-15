"Шпори" здобули впевнену перемогу над Евертоном у матчі 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Тоттенхем – Евертон на Футбол 24.

У першому таймі команди обмінялись моментами Кейна та Онана, але на перерву Тоттенхем та Евертон пішли без голів. А на початку другої половини Пікфорд не зміг зафіксувати м'яч та збив Кейна, який одразу спробував обікрасти воротаря. Харрі впевнено реалізував пенальті. Хьойберг під завісу зустрічі зробив перевагу "шпор" переконливою.

Тоттенхем дотиснув вбогий Евертон і наздогнав Ман Сіті в АПЛ – слабкий матч Миколенка, помилка лідера стала фатальною

Таким чином, Тоттенхем набрав 23 очки та наздогнав Манчестер Сіті, а Евертон Миколенка з 10 пунктами залишився чотирнадцятим.