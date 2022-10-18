Рома вымучила победу в матче с худшей командой чемпионата Италии Сампдорией. Смотрите видео гола и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Второй тур подряд команда Жозе Моуринью добывает победу при помощи очень спорного пенальти. На девятой минуте встречи главный судья Марко Ди Белло после просмотра видеоповтора принял неоднозначное решение назначить 11-метровый в ворота хозяев якобы за игру защитника Сампдории Алекса Феррари в собственной штрафной.

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Ни один из повторов не убедил в том, что игра рукой была. Более того, если мяч и соприкоснулся с рукой защитника, это никак не повлияло на направление полёта мяча, который оказался в ногах Лоренцо Пеллегрини, которому и адресовался пас Абрахама.

Этот эпизод стал ключевым, поскольку гол Пеллегрини с пенальти оказался единственным в матче.

Напомним, что в прошлом туре Рома одержала победу над Лечче также благодаря спорному пенальти.