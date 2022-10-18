Рома вимучила перемогу у матчі з найгіршою командою чемпіонату Італії Сампдорією. Дивіться відео голу та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Другий тур поспіль команда Жозе Моурінью виборює перемогу за допомогою дуже спірного пенальті. На дев'ятій хвилині зустрічі головний суддя Марко Ді Белло після перегляду відеоповтору ухвалив неоднозначне рішення призначити 11-метровий у ворота господарів нібито за гру захисника Сампдорії Алекса Феррарі у власному штрафному майданчику.

Рома перемогла Сампдорію й піднялася у зону Ліги чемпіонів – безвиграшна серія екс-команди Супряги досягла 10 матчів

Жоден із повторів не переконав у тому, що гра рукою мала місце. Більше того, якщо м'яч і стикнувся з рукою захисника, це ніяк не вплинуло на напрямок польоту м'яча, який опинився в ногах Лоренцо Пеллегріні, якому адресувався пас Абрахама.

Цей епізод став ключовим, оскільки гол Пеллегріні з пенальті виявився єдиним у матчі.

Нагадаємо, що минулого туру Рома здобула перемогу над Лечче також завдяки суперечливому пенальті.