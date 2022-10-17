Сампдория не смогла выиграть первый матч в текущем чемпионате Италии, потерпев домашнее поражение от Ромы (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Рома благодаря ничьей в матче Лацио против Удинезе получила возможность подняться в топ-4 Серии А. Впрочем, для этого необходимо было победить Сампдорию на её поле. Задача выглядела не очень трудной, ведь генуэзцы не выиграли ни одного матча за 9 предыдущих туров, идя на последней позиции.

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"Джалоросси" круто начали встречу, открыв счёт уже на 9-й минуте с пенальти. Его реализовал капитан Пеллегрини, в пятом сезоне ставший причастным к пяти голам Ромы в чемпионате. За указанный период среди полузащитников Серии А только он, Милинкович-Савич и Зелински демонстрировали подобную стабильность.

Впрочем, до перерыва активнее выглядели хозяева, проведшие шесть ударов против двух. Во втором тайме Рома перехватила инициативу, не отпуская её до самого финального свистка, а в целом "волки" выглядели значительно острее. Даже без учета пенальти гости вели по ожидаемым голам со счётом 1,29 - 0,22.

Впрочем, реализовать хотя бы ещё один момент подопечным Жозе Моуринью так и не удалось. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "джалоросси". Рома набрала 22 очка и поднялась на четвёртую позицию в турнирной таблице. Сампдория с тремя зачетными баллами остаётся на дне.

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