Вторая лига: ЛНЗ дома сенсационно уступил Буковине, Эпицентр на последних минутах вырвал победу у АФСК Киев
В понедельник во Второй лиге состоялось два поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Украина, Вторая лига, 10-й тур
Эпицентр – АФСК Киев – 1:0
Гол: Кривобедрый, 83
ЛНЗ – Буковина – 0:2
Голы: Палагнюк, 58, 77
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Один из аутсайдеров группы А Второй лиги – АФСК Киев – встречался с Эпицентром. Неуступчивый поединок приближался к нулевой ничьей, когда в конце матча хозяева в одной из многочисленных атак получили право на пенальти. Алишер Якубов мощным ударом попал в штангу, добивание Владислава Кравченко рукой остановил Дмитрий Рогульский и арбитр указал на точку. Кирилл Баранцов угадал направление удара Евгения Намтинова, под добивание Барбозы бросился защитник, мяч отскочил к Арсену Кривобедрому и тот уже не промахнулся. Минимальная победа позволила Эпицентру набрать 18 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы группы А, АФСК Киев с тремя баллами – четырнадцатый.
Черкасский ЛНЗ, который дышит в спину лидеру группы А – Левому берегу – неожиданно оступился в матче с Буковиной. Судьбу встречи решили два гола Василия Палагнюка во втором тайме. 30-летний нападающий сначала головой перебросил голкипера соперника, находясь в окружении двух защитников, а затем ворвался в штрафную, накрутил защитника и точно пробил в дальний угол ворот. Сенсационное поражение оставило ЛНЗ на второй строчке с 22 очками, Буковина набрала 9 пунктов и поднялась на десятую ступень.
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