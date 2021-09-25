В субботу, 25 сентября, стартовал 10-й тур чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Украины 2021/22. Вторая лига, 10 тур

Нива Винница – Карпаты Львов – 1:2

Голы: Загорулько, 13 – Кожанов, 68, Гуменюк, 73

Удаление: Маляренко, 40

Тростянец – Сумы – 1:0 (матч продолжается)

Яруд – Никополь – начало в 16:00

Игровой день начался в Виннице, где местная Нива принимала львовские Карпаты. Винничане в родных стенах только побеждали, выиграв предыдущие 4 встречи с общим счетом 14:2.

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Хозяева забили быстрый гол, автором которого стал играющий презизент клуба Артур Загорулько. Нива имела еще несколько моментов – в частности, в одном из эпизодов команду Тлумака спасла перекладина. Все шло по сценарию винничан, но незадолго до перерыва они остались в меньшинстве. Маляренко в грубом прыжке в стиле кунг-фу ударил в голову Сергея Симинина. Справедливая красная карточка, а окровавленный защитник "львов" все же продолжил игру.

Как выяснилось, это стало ключевым моментом поединка. "Зелено-белые" воспользовались численным преимуществом в середине второго тайма. Денис Галенков убежал от соперника на правом фланге и отдал в центр на Кожанова, который сравнял счет. Через 5 минут капитан Карпат прострелил на Гуменюка, который с линии вратарской вывел гостей вперед.

2:1 – Карпаты набрали 21 очко и находятся на 4-м месте. Нива пока 5-я, набрав 16 пунктов.

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