Вторая лига: Карпаты Галич спаслись в матче с Черниговом, Левый берег и Металлург рвутся в высший дивизион
В воскресенье во Второй лиге состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Украина, Вторая лига, 10-й тур
Карпаты Галич – Чернигов – 1:1
Голы: Сущак, 74 – Кривобороденко, 45+2
Віктория – Реал-Фарма – 2:1
Голы: Акимов, 41, Нелин, 90+2 – Абузраа, 50
Любомир – Днепр Черкасы – 1:4
Голы: Бобров, 90+2 – Мартян, 10 (пен.), 20 (пен.), 77, Иваночко, 13
Удаление: Козий, 90+4 (Л)
Перемога – МФК Металург – 0:1
Гол: Сидоров, 56
Энергия – Николаев – 2:3
Голы: Бондар, 69 (пен.), Бородай, 89 – Кравченко, 5, Швец, 42, Окатый, 67
Кристал – Вовчанск – 0:1
Гол: Глушко, 32
Удаление: Слишенко, 73, Жовтюк, 73 – Радченко, 90+4
Полтава – Балканы – 1:1
Голы: Щербак, 90+1 – Прийомов, 13 (пен.)
Скорук – Таврия-Симферополь – 2:0
Голы: Чеботаев, 24 (аг.), Шаповалов, 41
Чайка – Рубикон – 1:1
Голы: Довгый, 40 – Могиль, 69
Удаление: Грабовский, 60 (Р)
Левый берег – Диназ – 2:0
Голы: Спиваков, 14, 89 (пен.)
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Воскресный игровой день во Второй лиге открывал поединок между галицкими Карпатами и Черниговом. Практически равный первый тайм завершился минимальной победой гостей, но после перерыва галичанам удалось вырвать ничью.
Реал-Фарма остается на дне таблицы, на этот раз одесситы проиграли Виктории. Такое же состояние дел у Любомира, который разгромно уступил черкасскому Днепру.
Лидеры турнира МФК Металлург и Левый берег получили три очка в поединках с Диназом и Победой. Киевский клуб пока рвется в Первую лигу с максимальным реузльтатом.
В других поединках Николаев перестрелял Энергию, Кристалл минимально уступил Волчанске, а Скорук одолел Таврию-Симферополь. Полтава и Бакланы обменялись голами, с таким же счетом завершилась встреча Чайки с Рубиконом.