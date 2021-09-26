В воскресенье во Второй лиге состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 10-й тур

Карпаты Галич – Чернигов – 1:1

Голы: Сущак, 74 – Кривобороденко, 45+2

Віктория – Реал-Фарма – 2:1

Голы: Акимов, 41, Нелин, 90+2 – Абузраа, 50

Любомир – Днепр Черкасы – 1:4

Голы: Бобров, 90+2 – Мартян, 10 (пен.), 20 (пен.), 77, Иваночко, 13

Удаление: Козий, 90+4 (Л)

Перемога – МФК Металург – 0:1

Гол: Сидоров, 56

Энергия – Николаев – 2:3

Голы: Бондар, 69 (пен.), Бородай, 89 – Кравченко, 5, Швец, 42, Окатый, 67

Кристал – Вовчанск – 0:1

Гол: Глушко, 32

Удаление: Слишенко, 73, Жовтюк, 73 – Радченко, 90+4

Полтава – Балканы – 1:1

Голы: Щербак, 90+1 – Прийомов, 13 (пен.)

Скорук – Таврия-Симферополь – 2:0

Голы: Чеботаев, 24 (аг.), Шаповалов, 41

Чайка – Рубикон – 1:1

Голы: Довгый, 40 – Могиль, 69

Удаление: Грабовский, 60 (Р)

Левый берег – Диназ – 2:0

Голы: Спиваков, 14, 89 (пен.)

Карпаты в волевом стиле обыграли Ниву Винница, разгромные победы Яруда и Тростянца: Вторая лига

Воскресный игровой день во Второй лиге открывал поединок между галицкими Карпатами и ​​Черниговом. Практически равный первый тайм завершился минимальной победой гостей, но после перерыва галичанам удалось вырвать ничью.

Реал-Фарма остается на дне таблицы, на этот раз одесситы проиграли Виктории. Такое же состояние дел у Любомира, который разгромно уступил черкасскому Днепру.

Лидеры турнира МФК Металлург и Левый берег получили три очка в поединках с Диназом и Победой. Киевский клуб пока рвется в Первую лигу с максимальным реузльтатом.

В других поединках Николаев перестрелял Энергию, Кристалл минимально уступил Волчанске, а Скорук одолел Таврию-Симферополь. Полтава и Бакланы обменялись голами, с таким же счетом завершилась встреча Чайки с Рубиконом.

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