У понеділок у Другій лізі відбулось два поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 10-й тур

Епіцентр – АФСК Київ – 1:0

Гол: Кривобедрий, 83

ЛНЗ – Буковина – 0:2

Голи: Палагнюк, 58, 77

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Один з аутсайдерів групи А Другої ліги – АФСК Київ – зустрічався з Епіцентром. Непоступливий поєдинок наближався до нульової нічиєї, коли наприкінці матчу господарі в одній з численних атак отримали право на пенальті. Алішер Якубов потужним ударом влучив у стійку, добивання Владислава Кравченка рукою зупинив Дмитро Рогульський і арбітр вказав на позначку. Кирило Баранцов вгадав напрямок удару Євгена Намтінова, під добивання Барбози кинувся захисник, м'яч відскочив до Арсена Кривобедрого і той вже не схибив. Мінімальна перемога дозволила Епіцентру набрати 18 очок і піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці групи А, АФСК Київ з трьома балами – чотирнадцятий.

Черкаський ЛНЗ, який дихає у спину лідеру групи А – Лівому берегу – несподівано оступився у матчі з Буковиною. Долю зустрічі вирішили два голи Василя Палагнюка у другому таймі. 30-річний нападник спочатку головою перекинув голкіпера суперника, перебуваючи в оточенні двох захисників, а згодом увірвався у штрафний майданчик, накрутив оборонця і влучно пробив у дальній кут воріт. Сенсаційна поразка залишила ЛНЗ на другій сходинці з 22-ма очками, Буковина набрала 9 пунктів і піднялась на десятий щабель.

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