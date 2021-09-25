У суботу, 25 вересня, стартував 10-й тур чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат України 2021/22. Друга ліга, 10 тур

Нива Вінниця – Карпати Львів – 1:2

Голи: Загорулько, 13 – Кожанов, 68, Гуменюк, 73

Вилучення: Маляренко, 40

Тростянець – Суми – 1:0 (матч триває)

Яруд – Нікополь – початок о 16:00

Ігровий день розпочався у Вінниці, де місцева Нива приймала львівські Карпати. Вінничани у рідних стінах лише перемагали, вигравши попередні 4 зустрічі із загальним рахунком 14:2.

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Господарі забили швидкий гол, автором якого став граючий презизент клубу Артур Загорулько. Нива мала ще кілька моментів – зокрема, в одному з епізодів команду Тлумака врятувала поперечина. Все йшло за сценарієм вінничан, але незадовго до перерви вони залишилися в меншості. Маляренко у брутальному стрибку в стилі кунг-фу вдарив у голову Сергія Сімініна. Справедлива червона картка, а скривавлений захисник "левів" таки продовжив гру.

Як з'ясувалося, це стало ключовим моментом поєдинку. "Зелено-білі" скористалися чисельною перевагою в середині другого тайму. Денис Галенков втік від суперника на правому фланзі та віддав у центр на Кожанова, який зрівняв рахунок. Через 5 хвилин капітан Карпат прострілив на Гуменюка, який з лінії воротарського вивів гостей вперед.

2:1 – Карпати набрали 21 очко і перебувають на 4-му місці. Нива поки 5-та, набравши 16 пунктів.

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