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Суркис: Не веду переговоры ни с кем – Хацкевич останется в команде, если убедит меня

24 мая 16:12 306 Читати українською
Суркис: Не веду переговоры ни с кем – Хацкевич останется в команде, если убедит меня
Игорь Суркис / ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис опроверг слухи о назначении нового главного тренера.

"Не верьте слухам. Ни с кем из тренеров я не веду переговоров. Как я и говорил ранее, после завершения сезона встречусь с Хацкевичем.

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Если Хацкевич убедит меня в том, что сможет бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", – заявил президент Динамо в комментарии Динамомании.

Добавим, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Йиндржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

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