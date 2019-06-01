Левченко рассказал, кого хотел бы видеть у руля Динамо

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что Динамо должен возглавить Юрий Вернидуб или Дмитрий Михайленко.

"В моем понимании Динамо надо отдать в руки Вернидуба, Михайленко или иностранного специалиста (не из Беларуси). А самое главное – изменить подход сверху", – написал Левченко в своем твиттере.

Вернидуб прокомментировал возможность возглавить Динамо

Напомним, Хацкевич возглавляет Динамо с лета 2017-го года, контракт белорусского специалиста формально закончился вчера, в последний день весны.

Встреча между Хацкевичем и Суркисом, на которой должна была решиться судьба тренера, не состоялась, – СМИ

Ранее сообщалось, что киевский клуб может возглавить Михайличенко, Калитвинцев или кто-то из иностранных тренеров: Рауль Рианчо, Адам Навалка.