Шахтер проявляет предметный интерес к форварду Флуминенсе Джону Кеннеди, сообщает Bolavip Brasil.

Динамо решило попрощаться с легионером, выступавшим на России – вингеру не простили роковой пенальти

"Горняки" предложили за 21-летнего бразильца 10 миллионов евро. Интересно, что столько же готов был выложить и российский Краснодар.

Флуминенсе, однако, отклонил оба предложения. Клуб верит в потенциал и перспективу своего игрока и готов садиться за стол переговоров лишь в случае предложения от 20+ миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Кеннеди в 11 матчах за Флуминенсе забил 2 гола (контракт до 31 декабря 2026 года). В составе олимпийской сборной Бразилии Джон оформил 1 гол в 6 поединках. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати