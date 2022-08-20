"Существует такая вероятность, что Цыганков будет продан в случае вылета от Бенфики. Ну а что делать? У него год до окончания контракта с Динамо и он предупредил, что продлевать его не будет.

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Через год, в мае месяце, он станет свободным агентом. Зимой он сможет подписать предварительный контракт с клубом, который не будет платить за него. Он получит хорошие условия – бесплатно такого футболиста хотело бы взять много клубов в Европе. Потому что есть опыт, золотое время наступает, когда можно давать результат и можно еще потом продать.

Вспомните, как Севилья поступила с Коноплянкой. Нужен ли был Коноплянка Севилье? Наверное нужен. Он свое отыграл, а затем его продали. Взяли бесплатно, а продали за 16–18 млн евро. Сделали хороший трансфер – заработали хорошие деньги на ровном месте. Так почему нельзя сделать такой же бизнес на Цыганкове?

Думаю, что Динамо будет рассматривать возможность продать Цыганкова. И это правильно. Пусть едут люди, прогрессируют. Нет смысла здесь их держать. Все, у кого есть предложения, всех нужно отпускать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Цыганков – воспитанник Динамо. Его контракт с киевлянами истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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