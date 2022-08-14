"Я уважаю любого футболиста. Относительно Цыганкова скажу, что мне жаль его. Потому что он рос на уровне, а потом у него начались травмы. Дай бог, чтобы Цыганков до 17 августа не травмировался (день первого матча с Бенфикой, – прим.).

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Почему его не приглашают в другие клубы? Тренеры видят, что футболист часто травмируется. Зачем его покупать? Он еще не набрал форму. Вот если Цыганков наберет форму, тогда он, возможно, покажет свой уровень. Но пока этого нет", – сказал Сабо в интервью Sportarena.

Напомним, Цыганков пропустил первый поединок против Штурма, однако в ответном матче стал одним из героем встречи, оформив гол + пас.

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