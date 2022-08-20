"Існує така ймовірність, що Циганкова продадуть у разі вильоту від Бенфіки. Ну а що робити? У нього рік до закінчення контракту з Динамо і він попередив, що продовжувати його не буде.

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За рік, у травні місяці, він стане вільним агентом. Взимку він матиме змогу підписати попередній контракт з клубом, який не буде платити за нього. Він отримає хороші умови – безкоштовно такого футболіста хотіло б взяти собі багато клубів у Європі. Тому що є досвід, золотий час настає, коли можна давати результат і можна ще й потім продати.

Згадайте, як Севілья зробила з Коноплянкою. Чи треба був Коноплянка Севільї? Напевно треба був. Він своє відіграв, а потім продали його. Взяли безкоштовно, а продали за 16-18 млн євро. Зробили хороший трансфер – заробили хороші гроші на рівному місці. То чому не можна зробити такий самий бізнес на Циганкові?

Думаю, що Динамо буде розглядати можливіть продати Циганкова. І це правильно. Хай їдуть люди, прогресують. Немає сенсу тут їх тримати. Всі, у кого є пропозиції, всіх потрібно відпускати", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Циганков – вихованець Динамо. Його контракт з киянами спливає 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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